Молодежный форум «Ладога» стартовал в Ленинградской области

В Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября в семнадцатый раз проходит молодежный образовательный форум «Ладога».



Мероприятие входит в национальный проект «Молодёжь и дети». Торжественная церемония открытия состоялась в оздоровительном объединении «Зелёный бор» в городе Луга.





Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, обращаясь с приветственным словом к участникам, отметила: «Форум привлекает неравнодушных молодых людей, для которых значимы нравственные и культурные ценности: семья, дети, любовь к близким, стране и её истории. Это наше наследие, и сегодня как никогда важно его сохранять и передавать из поколения в поколение не только через образование и государственные институты, но и своим личным ежедневным примером».





Участниками события являются молодые преподаватели, студенты педвузов, школьники, медиаспециалисты, поисковики, историки, краеведы, работники культуры, молодые семьи, активисты Движения Первых, представители «Волонтёров Победы», участники СВО и другие.





«За четыре дня участники создадут реальные инструменты для заботы о Родине: просветительские семинары, онлайн-квест о Героях Отечества, квест-маршрут „Дневники памяти“, медиаматериалы, разоблачающие ложную информацию о специальной военной операции и Великой Отечественной войне и многое другое. Также в этом году на форуме проходит благотворительная акция „С теплом от Ладоги“, приуроченная ко Дню знаний. Молодые люди соберут книги для библиотек Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», — рассказал о программе руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.





Образовательная программа форума включает шесть тематических площадок («треков»): «Код сообщества», «Код Правды», «Код Памяти», «Духовный код», «Код воспитания» и «Код Подвига». Каждый из них нацелен на превращение традиционных ценностей в основу для конкретных личных инициатив.









Фото предоставлено организатором