Татьяна Голикова поздравила с Днем знаний учащихся Московской академии хореографии

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова поздравила учащихся, их родителей и гостей Московской государственной академии хореографии с Днем знаний.





Татьяна Голикова назвала академию жемчужиной русского балета.





«Дорогие первоклассники, выпускники, родители, гости, позвольте вас поздравить с Днем знания. Для вас это особенный день, потому что вы пришли в невероятное учебное заведение, жемчужину русского балета — то место, где, начиная с 1773 года, рождался танец. Столько веков, столько поколений уникальных танцоров, которые прославляли страну, выходили не только на российские, но и международные площадки. И это место сегодня, дорогие первоклассники, становится вашим домом», — сказала Голикова.





Заместитель председателя правительства акцентировала внимание на том, что из 1,5 миллиона детей, пошедших в этом году в первый класс по всей России, в МГАХ были приняты только 48 человек.



«Это значит, что вы уникальные, вы избранные, поэтому уровень ответственности возрастает», — отметила вице-премьер. Также она сообщила, что 14 выпускников Академии этого года пополнили балетную труппу Большого театра.





В этом году торжественную линейку в Академии впервые в новом статусе ректора провела народная артистка России Светлана Захарова.



«Я хочу поздравить наших маленьких первоклассников. Добро пожаловать в нашу большую семью! Пусть каждый из вас пройдет этот путь до конца. Очень хочется через восемь лет увидеть вас среди выпускников. Обещайте, что вы это выполните, а мы будем со своей стороны вам в этом помогать», — добавила она. Ректор также обратилась с напутственными словами к выпускникам, которым в этом году предстоит сдача государственных экзаменов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ



