В Большом театре пройдут первые гастроли Севастопольского театра оперы и балета

В главных ролях на московской премьере выступят ведущие артисты театров России.





С 7 по 8 мая на Новой сцене Большого театра пройдут первые московские гастроли балетной труппы Севастопольского государственного театра оперы и балета.





«Мы создаем не просто театр, а современный культурный центр, который станет настоящим украшением Крыма. Наша цель — сделать его живым и по-настоящему любимым как местными зрителями, так и гостями города. Хотим, чтобы у нас было интересно и тем, кто давно любит оперу и балет, и тем, кто только открывает для себя это искусство», — отметил художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.





Балет, поставленный по мотивам романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», рассказывает историю двух семей, живущих по соседству в Йоркшире. Над постановкой работали британский хореограф Джон Пол Кук, композитор Татьяна Шатковская, художник-сценограф Лилия Хисматуллина.





В главных ролях на московской премьере выступят ведущие артисты театров России. Среди них — прима-балерина Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Рыжкова, лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский, солистка МАМТ Валерия Муханова, солист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Андрей Орлов, хореограф спектакля Джон Пол Кук и прима-балерина театра «Кремлевский балет» Дарья Канделаки. В роли мистера Эрншо, хозяина имения Грозовой перевал, выступит бас Григорий Соловьев, солист Московского театра «Геликон-опера».





За дирижерским пультом Московского молодежного камерного оркестра будет стоять приглашенный дирижер Большого театра Артем Абашев.





Фото предоставлено организатором