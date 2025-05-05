В Русском музее откроется выставка к 80-летию Победы

В Русском музее откроется выставка «Страна побед. К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».



Выставочный проект, отметили в музее, откроется накануне грандиозной даты — 80-летия Победы в Год защитника Отечества и станет воплощенным в искусстве гимном победам России во все эпохи. В честь Дня Победы вход на выставку 9 Мая будет бесплатным.



В экспозицию войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. На выставке будут представлены шедевры Ореста Кипренского, Константина Маковского, Василия Верещагина, Евгения Лансере, Александра Дейнеки, Михаила Авилова.



Вниманию посетителей представят картины, посвященные битвам Святого князя, полководца Александра Невского, Петровским баталиям, сражениям с армией Наполеона.



Выставка будет дополнена интерактивными элементами, позволяющими погрузиться в исторический контекст и лучше понять влияние событий прошлого на современную культуру.