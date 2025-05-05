Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Путь к Победе» в Музее Победы

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии экспозиции «Путь к Победе» в Музее Победы.



Глава Минкультуры назвала Музей Победы сакральным и уникальным пространством Москвы, которое ежегодно посещают более миллиона человек.



«Над новой, яркой, современной экспозицией, которая разместилась почти на 4,5 тысячи квадратных метров, трудились более 100 военно-исторических музеев со всей страны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram-канале.



Глава ведомства рассказала, что проект повествует о героическом подвиге Красной Армии, ее освободительной миссии, доблести и мужестве нашего народа.



«Представленные здесь артефакты связаны с судьбами простых красноармейцев, выдающихся военачальников, а также партизан, врачей, фронтовых корреспондентов, сынов полков — всех, кто прошел тяжелый путь к победному маю», — рассказала министр культуры.



Ольга Любимова добавила, что в экспозицию вошли архивные документы и фотоматериалы, диорамы и фильмы о решающих битвах, переломных моментах Великой Отечественной войны.



Отмечается, что выставочное пространство планируется регулярно пополнять экспонатами из разных музеев России, в том числе школьных.



«Посетители смогут погружаться в атмосферу 1940-х годов с помощью использования современных технологий: проекций, мэппинга и дополненной реальности. Благодаря этому они будут получать полное представление о событиях того времени», — рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova