В Госдуме предложили запретить въезд в Россию причастным к уничтожению памятников

В странах Европы снесено уже более 3,2 тысячи монументов советским воинам.





В Госдуме предложили расширить меры воздействия на иностранцев, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников, посвященных советским Героям и жертвам Великой Отечественной войны.



Инициатива принадлежит зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольге Занко. Депутат предлагает запретить въезд в страну иностранным гражданам и лицам без гражданства, причастным к указанным действиям, даже в отсутствие судебного решения.



«Тот, кто поднимает руку на эти символы, совершает преступление не только против прошлого, но и против будущего. Их действия — оскорбление советских солдат, погибших при освобождении Европы, оскорбление семей ветеранов. Таким лицам нет места в России — ни в качестве туристов, ни под любым другим предлогом. За содеянное они должны нести наказание: от международного осуждения до полного и пожизненного запрета на въезд в нашу страну», — сказала Ольга Занко.



По мнению депутата, основанием для запрета на въезд в РФ может стать информация из открытых источников, подтверждающая причастность лиц к актам вандализма.



Санкции, считает зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, должны касаться также и инициаторов уничтожения памятников.









Фото: пресс-служба Кремля