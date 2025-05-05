Балетная труппа и оркестр Большого театра отправятся на гастроли в Китай

С 7 по 15 мая в двух городах Китая пройдут гастроли Балетной труппы и оркестра Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, передает пресс-служба учреждения.





В театре отметили, что предстоящие выступления станут значимым событием для России и Китая и будут способствовать укреплению дружбы и поддерживать активный культурный обмен между странами.



Стартуют гастроли с выступления артистов Большого театра в Пекине на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств. 7 и 8 мая там пройдут два балетных гала.



В программу войдут фрагменты из балетов «Талисман», «Танго», «Лебединое озеро», «Легенда о любви», «Диана и Актеон», «Ромео и Джульетта», «Пламя Парижа», «Спартак», «Дон Кихот».



10 и 11 мая на той же площадке пройдут показы балета «Спящая красавица» в хореографической редакции Юрия Григоровича и оформлении Симона Вирсаладзе.



На сцене театра Национального центра исполнительских искусств в Шэньчжэне 14 и 15 мая пройдет два гала-концерта солистов балета Большого театра.