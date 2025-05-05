Скончалась актриса Малого театра Алефтина Евдокимова

Актриса сыграла роли в 40 российских фильмах, включая роль матери Кати в картине Карена Шахназарова «Курьер».





На 86-м году жизни скончалась актриса Государственного академического Малого театра, народная артистка РСФСР Алефтина Евдокимова.



Актриса скончалась в минувшее воскресенье, 4 мая. О смерти Алефтины Евдокимовой сообщает пресс-служба театра.



«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны», — говорится в сообщении.



Алефтина Евдокимова родилась в 1939 году в Харьковской области. В 1963 году она окончила актерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и присоединилась к труппе Малого театра. За время своей сценической карьеры Евдокимова сыграла более 60 ролей, среди которых Амалия в «Разбойниках» Фридриха Шиллера, Наташа в «Униженных и оскорбленных» Федора Достоевского и Мачеха в «Золушке» Евгения Шварца. Актриса также участвовала почти в 40 российских фильмах, включая роль матери Кати в картине Карена Шахназарова «Курьер».









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