Лариса Удовиченко награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

30.04.2025

Лариса Удовиченко награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Народная артистка России Лариса Удовиченко удостоена государственной награды, сообщает Союз кинематографистов России.

Отмечается, что артистка награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Лариса Удовиченко удостоена награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В Союзе кинематографистов поздравили участницу объединения с получением государственной награды и пожелали дальнейших творческих успехов.


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