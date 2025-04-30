Лариса Удовиченко награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Народная артистка России Лариса Удовиченко удостоена государственной награды, сообщает Союз кинематографистов России.



Отмечается, что артистка награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».



Лариса Удовиченко удостоена награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



В Союзе кинематографистов поздравили участницу объединения с получением государственной награды и пожелали дальнейших творческих успехов.