Иркутский художественный музей представит выставку «Воины Байкала»

В Иркутском художественном музее откроется выставка Аркадия и Наталии Лодяновых «Воины Байкала».



В экспозицию войдут более 50 графических портретов участников СВО из Иркутской области, передает пресс-служба музея.



Организаторы отметили, что проект «Воины Байкала» стал непосредственным откликом на события настоящего времени.



«Специальная военная операция для жителей поселка Култук, где живут Лодяновы, — это событие, касающееся всех односельчан. После проводов мобилизованных мужчин на фронт в сентябре 2022 года Лодяновым пришло осознание потребности как‑то проявить себя в деле поддержки бойцов, наладить прочную эмоциональную связь с фронтом из тыла», — говорится в анонсе.



Отмечается, что портреты, созданные художниками, объединены в неразделимую серию. Лодяновы выбрали собственный творческий метод работы над образами воинов.





Выставка будет работать до 8 июня.