Иркутский художественный музей представит выставку «Воины Байкала»

30.04.2025
Выставка откроется 6 мая в главном здании музея.
В Иркутском художественном музее откроется выставка Аркадия и Наталии Лодяновых «Воины Байкала».
В экспозицию войдут более 50 графических портретов участников СВО из Иркутской области, передает пресс-служба музея.
Организаторы отметили, что проект «Воины Байкала» стал непосредственным откликом на события настоящего времени.
«Специальная военная операция для жителей поселка Култук, где живут Лодяновы, — это событие, касающееся всех односельчан. После проводов мобилизованных мужчин на фронт в сентябре 2022 года Лодяновым пришло осознание потребности как‑то проявить себя в деле поддержки бойцов, наладить прочную эмоциональную связь с фронтом из тыла», — говорится в анонсе.
Отмечается, что портреты, созданные художниками, объединены в неразделимую серию. Лодяновы выбрали собственный творческий метод работы над образами воинов.
Выставка будет работать до 8 июня.
Фото предоставлено организатором