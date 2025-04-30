В Мариинском состоится премьера оперы «Норма» Беллини

На новой сцене Мариинского театра 22 мая пройдет премьера оперы «Норма» Винченцо Беллини. Премьерные показы также состоятся 23 и 24 мая, сообщает пресс-служба учреждения.





Мировая премьера «Нормы» состоялась 26 декабря 1831 года в миланском театре Ла Скала. Хотя первое представление не вызвало большого восторга у публики, последующие показы принесли опере огромный успех. «Норма» быстро завоевала популярность и начала триумфальное шествие по Европе, рассказали в театре.





В Мариинском театре «Норма» впервые прозвучала в 1861 году, вскоре после открытия нового здания. Однако в XX веке опера не исполнялась. Лишь чуть больше десяти лет назад началось ее возрождение в новейшей истории театра.





«В мире оперной музыки это действительно исполнительский эталон, достигнув которого театр и певцы переходят на следующий уровень искусства — уровень исполнительской свободы с ощущением того, что техническое совершенство уже подтверждено», — рассказал о «Норме» режиссер Сергей Новиков.





Художником по декорациям и костюмам выступил тезка режиссера Сергей Новиков, а художником по свету — Руслан Майоров. Музыкальным руководителем постановки стал Валерий Гергиев.





В главных партиях выступят известные оперные певцы, среди которых Альбина Шагимуратова, Екатерина Лукаш, Сергей Скороходов и другие.