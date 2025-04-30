В Мариинском состоится премьера оперы «Норма» Беллини

30.04.2025

В Мариинском состоится премьера оперы «Норма» Беллини
Событие станет важной частью XXXIII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».

На новой сцене Мариинского театра 22 мая пройдет премьера оперы «Норма» Винченцо Беллини. Премьерные показы также состоятся 23 и 24 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Мировая премьера «Нормы» состоялась 26 декабря 1831 года в миланском театре Ла Скала. Хотя первое представление не вызвало большого восторга у публики, последующие показы принесли опере огромный успех. «Норма» быстро завоевала популярность и начала триумфальное шествие по Европе, рассказали в театре.

В Мариинском театре «Норма» впервые прозвучала в 1861 году, вскоре после открытия нового здания. Однако в XX веке опера не исполнялась. Лишь чуть больше десяти лет назад началось ее возрождение в новейшей истории театра.

«В мире оперной музыки это действительно исполнительский эталон, достигнув которого театр и певцы переходят на следующий уровень искусства — уровень исполнительской свободы с ощущением того, что техническое совершенство уже подтверждено», — рассказал о «Норме» режиссер Сергей Новиков.

Художником по декорациям и костюмам выступил тезка режиссера Сергей Новиков, а художником по свету — Руслан Майоров. Музыкальным руководителем постановки стал Валерий Гергиев.

В главных партиях выступят известные оперные певцы, среди которых Альбина Шагимуратова, Екатерина Лукаш, Сергей Скороходов и другие.


Фото: пресс-служба Мариинского театра