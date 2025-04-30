Музей Победы воссоздаст победный концерт Лидии Руслановой у Рейхстага

2 мая в Музее Победы пройдут мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения советской певицы, заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой и 80-летию ее победного концерта у стен Рейхстага.





В годы Великой Отечественной войны Лидия Русланова вдохновляла солдат своим творчеством, выступая с концертами на фронте. Артистка дала более тысячи концертов, исполняя такие песни, как «Катюша», «Синий платочек», «В землянке» и другие. Однако самой популярной стала песня «Валенки», которую Русланова включила в свой репертуар в 1940-х годах. Именно в ее исполнении эта «цыганская» плясовая стала известна как «русская народная песня», рассказали организаторы.





В Музее Победы в исторических декорациях экспозиции «Подвиг Народа» будет воссоздан концерт Лидии Руслановой, состоявшийся у ступеней Рейхстага 2 мая 1945 года. В концерте примут участие солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л. Зыкиной и юная певица Лилия Дунаева, лауреат Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Артисты исполнят знаменитую песню «Валенки» в сопровождении оркестра ансамбля под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко и детско-юношеского оркестра народных инструментов «Московия» из Долгопрудного.





Кроме того, в этот день состоится концерт «Певица Великой Победы» в Зале Полководцев. Здесь Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Зыкиной исполнит легендарные песни, с которыми Лидия Русланова выступала перед бойцами на фронте.





Начало реконструкции концерта у ступеней Рейхстага запланировано на 12:00, а концерт «Певица Великой Победы» начнется в 15:00.