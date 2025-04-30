«Летучий корабль» и «Праведник» стали лидерами по просмотрам на Фестивале российского кино в Таиланде

Мероприятие состоялось в одном из самых модных и популярных районов Бангкока — Самьяне.





С 25 по 27 апреля в Таиланде прошел «Фестиваль российского кино», организованный компанией при поддержке Министерства культуры России и посольства РФ в Королевстве Таиланд. На мероприятии собрались более 700 любителей кино, передает пресс-служба «Роскино».





Наибольший интерес у зрителей вызвали семейная музыкальная сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя и военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка. В программу фестиваля вошли молодежные драмы «110» и «Лапин», а также якутская драма «Легенды вечных снегов».





Перед началом показов гости могли ознакомиться с выставкой плакатов времен Великой Отечественной войны. Проект посвящен 80-летию Победы. Экспозицию организовало посольство России, она включала такие известные плакаты, как «Родина-мать зовет!», «Отстоим Москву!» и «Слава воину-победителю!».





Генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова подчеркнула, что Таиланд активно развивает креативные индустрии, включая кино, и сотрудничество между странами будет продолжаться. Она также отметила интерес тайской аудитории к различным жанрам российского кино.





Фестиваль российского кино стал важным шагом в укреплении культурных связей между Россией и Таиландом, отметили организаторы. «Роскино» планирует продолжить сотрудничество и организовать показы в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам и Индонезия.









Фото: пресс-служба «Роскино»







