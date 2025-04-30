Музей Победы в мае проведет десять бесплатных кинопоказов

Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным историческим датам и культурным событиям.





Онлайн-кинотеатр Музея Победы организует около десяти бесплатных кинопоказов в мае, передает пресс-служба учреждения. Зрители смогут бесплатно присоединиться к просмотру фильмов на сайте музея.





1 мая в онлайн-кинотеатре покажут музыкальную комедию «Весна» (12+) режиссера Георгия Александрова. В основу фильма легла история ученого Ирины Петровны Никитиной, прототипом которой стала советский радиохимик Зинаида Васильевна Ершова.





На 2 мая запланирована премьера комедии «Свадьба с приданым» (12+) режиссеров Татьяны Лукашевич и Бориса Равенских. Это история о любви и соперничестве между председателями двух соседних колхозов.





С 8 по 10 мая пройдут показы, посвященные Дню Победы. Зрители увидят документальную хронику последнего сражения с фашистской Германией, взятие Берлина и безоговорочную капитуляцию немецких войск. В программе также будут кинодрамы по произведениям Константина Симонова: «Жди меня» (12+) и «Парень из нашего города» (12+).





15 мая, в Международный день семьи пройдет показ музыкального романса «Моя любовь» (6+) с Лидией Смирновой. В программу также вошли показы сказок Александра Птушко: «Садко» (6+) и «Каменный цветок».









Фото: пресс-служба Музея Победы