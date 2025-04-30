В рамках ярмарки «Арт Москва» прошла дискуссия о роли арт-индустрии в государстве

В Москве в рамках ярмарки современного, классического и ювелирного искусства «Арт Москва» прошла дискуссия «Роль художника и арт-индустрии в обществе и государстве в современной России».



Участники встречи обсудили вопросы продвижения художников, авторского права и роли объединений в популяризации творчества.



По мнению вице-президента ассоциации IPChain, руководителя платформы Artists/Художники Валерии Брусникиной, художники, дизайнеры, иллюстраторы — те профессии, которые должны вносить существенный вклад в развитие экономики страны.



«Их роль в ближайшее время и сейчас начинает расти. Искусство воздействует на нас, на наши чувства, эмоции, интеллект, оно меняет наше мировоззрение, позволяет посмотреть на мир совершенно под разными углами. И я бы сказала, что искусство позволяет чувствовать нам себя живыми», — рассказала Брусникина.



Александр Пономарёв, художник, действительный член РАХ, кавалер французского ордена «За заслуги в литературе и искусстве», отметил, что именно искусство становится тем, на чем воспитывается идентичность поколений.



«Смысл жизни художника в самовыражении, и, если креативные индустрии и всё, что с этим связано, помогут художнику жить и свободно, открыто творить, это станет их главной пользой», — рассказал эксперт.



Сооснователь платформы Artists/Художники Вероника Коржевская сообщила, что на платформе зарегистрированы уже более 7 тысяч художников, активно подключаются институции.



«На платформе уже загружено более 30 000 произведений искусства. И помимо удобного инструмента для поиска работ, мы добавили возможность депонирования», — рассказала Коржевская.



Участники дискуссии также обсудили вопросы авторского права. Важность этих вопросов сразу встает при любом взаимодействии бизнеса и художников, отметила руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области музейного права и интеллектуальной собственности Екатерина Кошевая.



«Сейчас платформа Artists/Художники проводит конкурс „Творить в России“. Наш конкурс призван поддержать российских художников, работающих в самых разных направлениях визуального искусства, дать им возможность раскрыть свой талант и громко заявить о себе, получить обратную связь от ведущих представителей арт-сообщества, открыть новые пути развития. Проект является важным этапом построения цифровой экосистемы, объединяющей современное художественное сообщество России», — рассказала на встрече Вероника Коржевская.









Фото: пресс-служба платформы Artists/Художники