Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Мать нации» в Новой Третьяковке.



Участие в церемонии открытия приняли заместитель премьер-министра ОАЭ его высочество Сайф бин Заид Аль Нахайян и чрезвычайный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Эсса Аль Джабер.



«Экспозиция посвящена жизни и наследию ее высочества Шейхи Фатимы бинт Мубарак, жены основателя ОАЭ, шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, и матери президента страны шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна. Проект отражает ее влияние на жизнь ОАЭ и выдающуюся роль в расширении прав женщин», — говорится в сообщении министра культуры, опубликованном в Telegram.



Министр культуры отметила, что сотрудничество России и ОАЭ в сфере культуры вышло на новый уровень, а вступление ОАЭ в БРИКС открывает новые возможности.



«Планируется создать российский культурно-просветительский центр на острове Саадият в Абу-Даби при поддержке Президента Владимира Владимировича Путина», — рассказала Ольга Любимова.



Глава ведомства напомнила об успешно прошедших Днях культуры ОАЭ в России, а также планах по проведению концерта симфонического оркестра с молодыми солистами — победителями международных конкурсов.



«Пригласила коллег из ОАЭ на Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества и на Международный детский культурный форум, а также на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Также осмотрели выставку „Человек и нейросети: кто кого создает?“, подготовленную Третьяковской галереей совместно с Яндексом, где представлены работы, созданные в результате сотрудничества современных художников и нейросетей», — указано в сообщении Ольги Любимовой.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova