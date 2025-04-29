Фестиваль «Интермузей» соберет музейные сообщества России и зарубежья

С 21 по 24 мая в Москве пройдет фестиваль «Интермузей».





Мероприятие соберет музейные сообщества России и зарубежья. Об этом сообщила директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры РФ Елена Харламова на пресс-конференции во вторник.





Харламова отметила, что май традиционно богат на события, и в этом году Москва превратится в настоящий музейный центр. На фестиваль приедут представители музейных сообществ со всей страны и зарубежья, а также большое количество международных экспертов.





По словам Харламовой, 2024 год продемонстрировал высокий интерес к музейной деятельности.



«Прошлый год показал, что восемь тысяч посетителей побывали на „Интермузее“, было 400 выступлений и 130 мероприятий. Мы видим по запросу этого года, что у нас еще большее количество коллег из разных регионов будет присутствовать на фестивале», — рассказала Елена Харламова.





Тема фестиваля 2025 года — наследие. В течение четырех дней будут обсуждаться различные аспекты этой темы на шести площадках. В мероприятии примут участие Третьяковская галерея, ГЭС-2, Музей Москвы и Парк Горького.





Программный директор фестиваля Катерина Беликова сообщила, что в этом году «Интермузей» соберет экспертов из 17 стран. Среди них будут итальянский искусствовед Алессандро Романини, южноафриканский специалист Элана Брандин, эксперт по искусственному интеллекту в искусстве Алекс Брунори, представители трех египетских музеев, мексиканские и турецкие коллеги и другие.





Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной тематике. Первый день станет обзорным и представит общую картину всех дней мероприятия.











