Ольга Любимова открыла выставку «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» в ГИМ

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» в Государственном историческом музее.



Глава Минкультуры отметила, что масштабная историко-документальная экспозиция создана по предложению президента России Владимира Путина и является одним из центральных проектов к юбилею Победы.



«На выставке собрано около 500 архивных документов, в том числе фотографии, кинохроники, аудиозаписи и 300 музейных экспонатов, которые воссоздают историю от вторжения войск нацистской Германии в пределы СССР до Парада Победы на Красной площади», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Министр культуры рассказала, что гости выставки смогут увидеть текст знаменитой речи Вячеслава Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года, дневник Зои Космодемьянской, документы Александра Матросова, наградной лист летчика Алексея Маресьева, Знамя Победы, подлинный текст речи маршала Георгия Жукова на Параде Победы.



«Экспозиция будет интересна самым разным посетителям: семьям с детьми, ветеранам, научному сообществу, студентам и молодым историкам. В России 3,5 тысячи музеев — от крупных федеральных до маленьких краеведческих. Этот проект дает старт тысячам выставок по всей стране, посвященным героям прошлого и настоящего», — рассказала министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova