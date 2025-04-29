Ушла из жизни татарская поэтесса Клара Булатова

На 90-м году жизни скончалась татарская поэтесса Клара Булатова.



О смерти Булатовой сообщает пресс-служба Союза писателей Татарстана.



«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной», — указано в сообщении.



Клара Булатова — народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Г. Тукая, заслуженный работник культуры Татарстана.



Булатова родилась в деревне Татарские Карамалы Сармановского района. Она является автором более десятка поэтических книг. Многие стихи Булатовой получили музыкальное оформление авторства композиторов Татарстана и Башкортостана.









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