Ушла из жизни татарская поэтесса Клара Булатова

Масштабная историко-документальная экспозиция создана по предложению президента России Владимира Пут...
Булатова является автором более десятка поэтических книг.
В конкурсе приняли участие спектакли, созданные московскими театральными коллективами за период с 1 ...
В рамках фестиваля состоится 11 премьер.
Решение было принято после встречи главы СК с представителями кино- и телеиндустрии.
Масштабная историко-документальная экспозиция создана по предложению президента России Владимира Пут...
Булатова является автором более десятка поэтических книг.
В конкурсе приняли участие спектакли, созданные московскими театральными коллективами за период с 1 ...
В рамках фестиваля состоится 11 премьер.
Решение было принято после встречи главы СК с представителями кино- и телеиндустрии.
Главным героем акции в этом году станет композитор Дмитрий Шостакович.
Подготовка к созданию музея уже ведется.
Зрители увидят танцевальные номера разных лет, отражающие уникальный стиль и мастерство хореографа.
Об этом на заседании Совета законодателей России рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Проект открывает перед молодежью возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Премьера состоится в рамках проекта «RE-конструкция».
Режиссером картины выступил Сергей Коротаев.
С мая по сентябрь зрители телеканала «Патриот» смогут увидеть ролики о советских людях, среди которы...
9 Мая на Поклонной горе выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров п...
В театре назвали Крыченкова не только талантливым артистом, но и человеком, осознававшим общественно...
Презентация пройдет 7 июня.
Картина выйдет в прокат 23 октября 2025 года.
Параллельно с 76-м Берлинским кинофестивалем с 11 по 18 февраля пройдет Европейский кинорынок (EFM)....
Фестиваль будет проходить с 27 августа по 6 сентября.
За свою долгую творческую жизнь Юрий Чибряков написал 75 сценариев, многие из которых стали основой ...
29.04.2025