Ушла из жизни татарская поэтесса Клара Булатова

29.04.2025

Ушла из жизни татарская поэтесса Клара Булатова
На 90-м году жизни скончалась татарская поэтесса Клара Булатова.

О смерти Булатовой сообщает пресс-служба Союза писателей Татарстана.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной», — указано в сообщении.

Клара Булатова — народный поэт Татарстана, лауреат премии им. Г. Тукая, заслуженный работник культуры Татарстана.

Булатова родилась в деревне Татарские Карамалы Сармановского района. Она является автором более десятка поэтических книг. Многие стихи Булатовой получили музыкальное оформление авторства композиторов Татарстана и Башкортостана.


Фото: Pixabay.com