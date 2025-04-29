Музей Победы проведет Международный фестиваль Правильного кино

6 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы пройдет торжественная церемония открытия V Международного фестиваля Правильного кино.



Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





В программе фестиваля — премьерный показ фильма «Тимур и его команда», новой российской картины, посвященной современным событиям. Фильм рассказывает историю школьницы Жени, которая отправляется в приграничный поселок Белгородской области, чтобы встретиться с братом-добровольцем. Там она знакомится с местным лидером по прозвищу «Тимур» и его командой — подростками-волонтерами, которые помогают ей увидеться с братом и меняют ее взгляд на жизнь. Фильм представят режиссер Андрей Семенов, сценарист Сергей Крайнев, актеры Елена Цыплакова и Алексей Онежен.





На церемонии открытия выступят творческие коллективы и солисты с песнями о Победе, о Родине и героях. Ведущие — актер Константин Соловьев и актриса Елена Волхонская.





В рамках фестиваля состоится 11 премьер. Кроме фильма «Тимур и его команда», зрителям впервые покажут документальный фильм «Холодные съемки «Горячего снега», узбекскую ленту «Певец из Бухары», специальный репортаж «Скрытые фигуры: Большая игра» и другие. Также пройдут внеконкурсные показы, приуроченные к юбилеям выдающихся деятелей кино — Иннокентия Смоктуновского, Петра Тодоровского, Нонны Мордюковой и других. У гостей будет возможность встретиться с режиссерами, актерами и продюсерами. Всего запланировано около 10 мастер-классов и творческих встреч.





Фото: пресс-служба Музея Победы