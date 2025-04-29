По инициативе Александра Бастрыкина в Следственном комитете создадут совет по культуре.



Решение было принято после встречи главы СК с представителями кино- и телеиндустрии.





В ведомстве подчеркнули, что совет будет работать в консультативном формате. Его цель — наладить взаимодействие между правоохранительными органами, представителями культурной сферы и общественных организаций.





В СК считают, что такое сотрудничество поможет находить совместные решения, которые будут учитывать при создании культурных произведений для молодежи. Эти произведения должны способствовать развитию патриотизма, гражданской активности и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.





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