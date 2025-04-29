Петербургская филармония проведет конкурс двойников Шостаковича в «Ночь музеев»

Петербургская филармония им. Шостаковича объявила программу «Ночи музеев».



Ежегодная акция пройдет 17 мая. Главным героем акции в этом году станет композитор Дмитрий Шостакович.



В филармонии рассказали, что подготовили концерты, посвященные жизни и творчеству композитора, познавательные викторины, а также конкурс двойников Шостаковича.



Концертная программа пройдет в Большом зале филармонии с 18 часов до 6 утра. Главными темами музыкального марафона станут «Шостакович и джаз», «Шостакович и спорт», «Шостакович и кино», «Шостакович и память», «Шостакович и песня», «Шостакович и Шопен», «Шостакович и Бах (Dsch — Bach)».



В концертах примут участие симфонический оркестр «Таврический», симфонический оркестр Музыкального училища имени Модеста Мусоргского, Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика», камерный оркестр «Дивертисмент», Хоровая коллегия Санкт-Петербурга, пианист Николай Мажара, органистка Мария Коронова.



Все желающие смогут принять участие в конкурсе двойников Шостаковича. Претендентов на сходство сфотографируют рядом с фигурой композитора, после чего итоги конкурса будут подведены в соцсетях филармонии.



Участниками программы в Малом зале филармонии станут известные петербургские коллективы и артисты, в том числе Камерный оркестр Chamberris, известные петербургские музыканты — пианист Павел Райкерус, скрипач Дмитрий Петров, виолончелист Дмитрий Хрычев, пианист Даниил Рабовский и коллектив 2Simple, студенты вокального факультета Петербургской консерватории.









Фото: Анна Флегонтова/пресс-служба Петербургской филармонии