Более 270 выставок подготовлены к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет организовано более 270 выставочных проектов.



Об этом на заседании Совета законодателей России рассказала министр культуры России Ольга Любимова.



На заседании глава Минкультуры представила доклад о сохранении исторического наследия.



«В этом году мы отмечаем грандиозную по масштабу и значимости дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Проекты и акции, посвященные подвигу советского народа, пройдут в учреждениях культуры по всей стране», — отметила министр.



Ольга Любимова добавила, что главной выставочной площадкой станет Музей Победы. Там откроется постоянная экспозиция «Путь к Победе» о ратном подвиге Красной Армии.





Министр культуры рассказала, что федеральные театры готовят специальные проекты к юбилею. Также запланированы масштабные гастроли концертных коллективов, филармонические программы в регионах.



«Главной инициативой российского председательства в Содружестве Независимых Государств в сфере культуры стало создание Большого молодежного сводного хора государств — участников СНГ. Его первое выступление украсит торжества 9 Мая в московском парке „Зарядье“», — рассказала Ольга Любимова.



Министр добавила, что особое внимание уделяется реставрации памятников в Новороссии и Донбассе, ведется активная работа по продвижению культурных проектов на тему специальной военной операции.



«Для адаптации к мирной жизни ветераны СВО и члены их семей могут бесплатно посещать наши учреждения культуры», — рассказала Ольга Любимова.





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