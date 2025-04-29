Завершается прием заявок на участие в чемпионате ArtMasters

Завершается прием заявок на VI сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, передает пресс-служба Минкультуры России.



Проект ArtMasters — это масштабные соревнования для специалистов сферы креативных индустрий. Проект открывает перед молодежью возможности для карьерного роста и профессионального развития.





К участию приглашаются молодые специалисты в области backstage и цифрового искусства. Это могут быть как любители, так и профессионалы из России и других стран, владеющие русским языком.





Чемпионат разделен на две возрастные категории. Юниоры (14–17 лет) будут соревноваться в десяти творческих компетенциях, включая новую дисциплину «Продюсер».





В основной возрастной категории (18–35 лет) участники будут состязаться в 20 компетенциях. Среди них — новые направления: «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды».













Фото: Pixabay.com



