Музей Победы представит новый проект «Лица Победы»

Музей Победы совместно с телеканалом «Патриот» запускает новый проект «Лица Победы», сообщает пресс-служба учреждения.



С мая по сентябрь зрители смогут увидеть на телеканале ролики о судьбах более 150 человек, внесших свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Истории и фотографии героев взяты из архива одноименного проекта, запущенного Музеем Победы в 2019 году.





Проект «Лица Победы» призван рассказать о подвигах и самопожертвовании участников войны, а также сохранить память о тех, кто трудился в тылу и сражался на фронте.





Все желающие старше 18 лет могут принять участие в проекте, поделившись информацией о боевом или трудовом пути своих родственников в годы войны. Материалы о героях будут опубликованы на сайте проекта и в мультимедийном зале Музея Победы.





Сотрудничество Музея Победы и телеканала «Патриот» также включает организацию кинопоказов, выставок и других общественно значимых мероприятий.









Фото: пресс-служба Музея Победы