На 84-м году скончался заслуженный артист России Алексей Крыченков

Заслуженный артист России Алексей Крыченков, служивший в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА), скончался в возрасте 83 лет. Об этом стало известно из Telegram-канала театра.





В сообщении театра выражены соболезнования родным и близким покойного. В театре отметили, что Алексей Федорович Крыченков был не только талантливым артистом, но и человеком, осознававшим общественное значение искусства. Он активно участвовал в военно-шефской деятельности, выступая с концертами в воинских частях и гарнизонах.





«В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали», — говорится в сообщении.





Алексей Крыченков родился в 1942 году в Свердловской области. В 1968 году он окончил актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). С 1965 по 1967 год служил в составе команды артистов-военнослужащих ЦАТРА, а после службы был принят в труппу театра.





За годы работы в ЦАТРА Алексей Крыченков исполнил множество ярких ролей, среди которых Чекрыгин («Раскинулось море широко»), Шут («Смерть Иоанна Грозного»), Вадим («Надежда Милованова»), Зыков («Неизвестный солдат»), Алексей («Мы. Русский народ»), Артынов («На трассе непогода»), Лобов («Усвятские шлемоносцы») и другие.









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