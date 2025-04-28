Стартовал конкурс сценариев о вкладе народов СССР в Победу

Стартовал Международный конкурс синопсисов (сценариев) для создания художественного сериала о вкладе народов СССР в Великую Победу.





Конкурс проводится Российским военно-историческим обществом и Союзом писателей России при поддержке Минкультуры в память о единстве народов Советского Союза, чьи усилия сыграли ключевую роль в победе над нацистской Германией.





Принять участие в состязании могут авторы из стран СНГ.





«Нам кажется невероятно важным и символичным в преддверии большого праздника еще раз вспомнить подвиг многих советских людей. Причем не важно, из России они или из бывших республик Советского Союза. К сожалению, многое уходит на задний план, стирается. Но остаются вечные ценности. Нужно быть благодарными тем людям, которые нас защищали, и тем, кто рискует своими жизнями сегодня», — сказал на пресс-конференции, посвященной началу конкурса, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко.





Конкурс продлится с 25 апреля по 3 сентября 2025 года. Итоги будут подведены в ноябре 2025 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России