Умер народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров

Скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана, певец и актер Фидан Гафаров.



Артист ушел из жизни в возрасте 77 лет.



О кончине артиста сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Telegram.



«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек — народный артист России, Башкортостана и Татарстана», — говорится в сообщении.



Фидан Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. В 1966 году он окончил Уфимское училище искусств и присоединился к труппе Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, где стал актером.



Известность к нему пришла после роли Алтындуги в фильме «Всадник на золотом коне», который вышел в 1980 году и был создан киностудией «Мосфильм». За свои заслуги в области театрального искусства Фидан Гафаров был удостоен почетных званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкирской АССР и народного артиста Республики Татарстан.









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