В Румынии прошли Дни русской духовной культуры

В посольстве Российской Федерации в Румынии прошли традиционные Дни русской духовной культуры.



В мероприятии приняли участие представители румынской общественности, журналисты и соотечественники.





Советник-посланник Елена Копнина отметила, что насыщенная программа мероприятия поможет укрепить взаимопонимание между православными народами России и Румынии.



В четверг гости посмотрели документальный фильм Сергея Дебижева «Святой архипелаг» (2022) о Соловецком монастыре.





Также в посольстве состоялся вернисаж художницы Екатерины Титовой. Она рассказала о своих иконах «Господь Вседержитель», «Пресвятая Богородица Владимирская», «Святые жены-мироносицы» и о триптихе «Образ нерукотворный Господа и Бога нашего Христа, святой преподобный Паисий Величковский и святой преподобный Серафим Саровский», созданном специально для бухарестских дней. Экспозицию дополнили панно с наставлениями святых на румынском языке.





В фойе посольства также была организована выставка «Народные промыслы — душа России». Союз женщин России и организация соотечественников «Наш мир» привезли в Румынию изделия народных промыслов, книги и детские наборы для творчества. Вечер сопровождался романсами Петра Чайковского и произведениями на слова святителя Николая Сербского «Вера наша» («Вера вечна, вера славна»).







