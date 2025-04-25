В Русском музее откроется выставка работ художника-передвижника Ивана Похитонова

В Михайловском замке Русского музея откроется выставка «Иван Павлович Похитонов. К 175-летию со дня рождения».





Русский музей впервые представляет творчество выдающегося пейзажиста и передвижника Ивана Павловича Похитонова (1850–1923). Художник был близок многим петербургским мастерам и коллекционерам, стал действительным членом Императорской Академии художеств.





На выставке представлено около 150 картин, рисунков и предметов декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, коллекции О.Л. Маргания и KGallery.





Посетители смогут увидеть ранние работы Похитонова, включая натюрморт «Фазаны» (СГХМ) с дарственной надписью Алексею Боголюбову, и произведения зрелого периода: пейзажи Франции, Италии и Бельгии, работы на охотничью тему, которая была одной из главных в творчестве художника.





Отдельный раздел выставки посвящен периоду, когда Похитонов жил в Бельгии (с 1893 года). Особое внимание уделено зимним пейзажам Жабовщизны — усадьбы в Минской губернии, которую художник приобрел в 1902 году.





Кроме того, на выставке можно увидеть портреты И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и сына Похитонова Бориса, а также пейзажи, написанные в России, и поздние работы мастера 1920-х годов.





Выставка откроется для посетителей 30 апреля 2025 года и будет работать до 18 августа.









Фото: пресс-служба Русского музея