Стартовал конкурс для театров в рамках программы «Особый взгляд»

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустил грантовый конкурс для театров в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».



Конкурс проходит в новом формате, к участию приглашаются как театры, которые уже адаптировали свои постановки для незрячих зрителей, так и те, кто только планирует это сделать.





Программа «Особый взгляд» активно развивает тифлокомментирование в России уже более пяти лет. За это время 150 театров смогли сделать свои постановки доступными для людей с ограниченными возможностями зрения. Поддержка Министерства культуры Российской Федерации играет ключевую роль в реализации этих проектов.





Жанна Алексеева, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ, подчеркнула важность грантовых конкурсов программы «Особый взгляд», которые способствуют социокультурной интеграции людей с нарушением зрения.





«При этом мы эффективно выстраиваем совместную работу с различными организациями, которые реализуют такие инициативы. Грантовые конкурсы программы „Особый взгляд“ позволяют существенно ускорить социокультурную интеграцию людей с нарушением зрения», — рассказала Жанна Алексеева.





В новом конкурсе грантами смогут воспользоваться не менее 20 театров. Размер поддержки будет зависеть от числа потенциальных незрячих посетителей, а предпочтение будет отдано театрам, которые предусмотрели софинансирование своих заявок. Победителям предоставят оборудование для тифлокомментирования с установленным приложением «Особый взгляд».





Подать заявку на участие можно до 5 сентября 2025 года на сайте «Особый взгляд». Победители будут объявлены 18 сентября 2025 года.









Фото: пресс-служба Минкультуры России