Объявлен длинный список литературной премии «Ясная Поляна»

Организаторы литературной премии «Ясная Поляна» обнародовали длинный список номинации «Современная русская проза».





В список вошли 22 произведения русскоязычных авторов. Всего было подано 179 заявок, сообщили в пресс-службе музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».





В длинный список номинации вошли произведения Владимира Березина, Веры Богдановой, Эдуарда Веркина, Дины Рубиной, Алексея Сальникова, Елены Холмогоровой и других. Сбор заявок проходил с 28 января по 14 марта 2025 года на официальном сайте премии.





По словам члена жюри, прозаика и ректора Литературного института им. А. М. Горького Алексея Варламова, длинный список получился, с одной стороны, разнообразным, с другой — ровным, что делает прогнозирование победителей сложным.





Призовой фонд номинации составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, поделят между собой 1 миллион рублей. Объявление короткого списка состоится в сентябре, а имя лауреата станет известно на ежегодной церемонии награждения осенью 2025 года.





Премия «Ясная Поляна», учрежденная в 2003 году, является одной из крупнейших ежегодных литературных премий России. Она отмечает произведения, которые сочетают традиции классической литературы с современными тенденциями. Общий размер премиального фонда премии составляет 6,7 миллиона рублей.









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