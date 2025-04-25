В Якутии продолжат снимать патриотическое кино

В Якутии продолжится производство патриотического кино. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на пресс-показе фильма «Алдан» — первого художественного фильма об СВО.



«Сегодня мы ведем борьбу не только на полях сражений — идет настоящая идеологическая война, и особенно важно противостоять информационной атаке на нашу страну. Фильм „Алдан“, основанный на реальных событиях, — один из первых полнометражных проектов, посвященных этой тематике. Уверен, такие фильмы нужны, ведь они помогают сохранить правду, укрепляют дух и передают ценности, за которые борются наши герои. Мы в Якутии всегда с уважением относимся к подвигам защитников Отечества, и для нас участие в создании этого фильма — это не просто культурный проект, это личная история и важный вклад в общее дело», — сказал Айсен Николаев.



По словам главы республики, в регионе и дальше будут снимать патриотическое кино, а примеров для сценариев много.



Фильм «Алдан» — совместный межрегиональный кинопроект Якутии и Запорожской области. В прокат картина выйдет 1 мая.



Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности снимать совместные проекты в дальнейшем.



«Это первый, но точно не последний наш совместный проект. Мы и дальше будем снимать и показывать правду о героизме наших ребят, защищающих Родину. Этот фильм основан на реальных событиях, это результат межрегионального сотрудничества Якутии и Запорожской области, и я думаю, что такие инициативы должны развиваться. Наша цель, чтобы дети видели войну только по телевизору, как часть истории, но знали правду и помнили своих героев», — подчеркнул Евгений Балицкий.



Ранее сообщалось, что часть средств от проката фильма «Алдан» будет направлена на поддержку участников специальной военной операции и новые патриотические проекты.









Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА