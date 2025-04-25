Мишустин поздравил с юбилеем президента Русского музея Владимира Гусева

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного деятеля искусств России, президента Государственного Русского музея Владимира Гусева.



Глава правительства отметил, что благодаря Владимиру Гусеву музей сохранил и приумножил свое богатейшее собрание.



«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, внесли неоценимый вклад в развитие отечественного музейного дела. Во многом благодаря вашему профессионализму и организаторскому таланту Государственный Русский музей не только сохранил, но и значительно приумножил свое богатейшее собрание. И сегодня остается одной из главных национальных сокровищниц, центром научной, просветительской и образовательной деятельности», — указано в поздравительной телеграмме.



Мишустин отметил, что в Русском музее реализуются масштабные исследовательские, реставрационные и выставочные проекты, направленные на изучение, популяризацию культурного и исторического наследия России. Музей внедряет инновационные технологии, дающие миллионам людей возможность совершать онлайн-экскурсии по экспозициям и уникальным архитектурным сооружениям.



«Желаю вам успехов во всем, крепкого здоровья и благополучия», — сказал Мишустин.









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