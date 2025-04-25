В парке «Зарядье» откроется выставка к 90-летию Студии военных художников имени Грекова

Фото: пресс-служба парка "Зарядье"

Организаторы отметили, что выставка «Грековцы под знаменем Победы» стала одной из крупнейших за всю историю студии. В экспозицию, которая разместилась в Паркинг-галерее, вошли более 220 произведений, включая картины, графику, плакаты, скульптуры, о героях и событиях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Студия имени М.Б. Грекова — коллектив, где трудятся военные художники, в ноябре 2024 года отметила 90-летний юбилей.Выставка состоит из двух разделов — исторического и современного. В первом представлены работы художников, увековечивших воинские подвиги героев Великой Отечественной войны, второй знакомит зрителя с современными сюжетами воинской славы России.