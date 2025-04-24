Ушел из жизни директор музея «Смольный» Николай Третьяков

Скончался директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков.



О смерти руководителя музея сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.



«Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея „Смольный“, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, друзьям, коллегам», — говорится в сообщении губернатора города Александра Беглова.



Глава города отметил, что Третьяков был талантливым ученым, глубоко преданным своему призванию.



Николай Третьяков в разные годы возглавлял ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга — музей-заповедник «Гатчина», музей-заповедник «Павловск», проводил работу по восстановлению и сохранению музеев.



Историко-мемориальный музей «Смольный» Третьяков возглавлял с 2012 года. Под его руководством была создана уникальная экспозиция в подземном бункере Смольного, посвященная обороне блокадного Ленинграда.



«Вся жизнь Николая Сергеевича, его открытость и преданность делу, любовь к родному городу — пример служения Санкт-Петербургу и российской культуре», — говорится в тексте соболезнования.









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