Ушел из жизни директор музея «Смольный» Николай Третьяков

24.04.2025
Скончался директор Историко-мемориального музея «Смольный» Николай Третьяков.
О смерти руководителя музея сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
«Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни директор Историко-мемориального музея „Смольный“, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Сергеевич Третьяков. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, друзьям, коллегам», — говорится в сообщении губернатора города Александра Беглова.
Глава города отметил, что Третьяков был талантливым ученым, глубоко преданным своему призванию.
Николай Третьяков в разные годы возглавлял ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга — музей-заповедник «Гатчина», музей-заповедник «Павловск», проводил работу по восстановлению и сохранению музеев.
Историко-мемориальный музей «Смольный» Третьяков возглавлял с 2012 года. Под его руководством была создана уникальная экспозиция в подземном бункере Смольного, посвященная обороне блокадного Ленинграда.
«Вся жизнь Николая Сергеевича, его открытость и преданность делу, любовь к родному городу — пример служения Санкт-Петербургу и российской культуре», — говорится в тексте соболезнования.
Фото: Pixabay.com