Число компаний сферы креативных индустрий в Москве достигло 113 тысяч

За последние четыре года количество московских компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий выросло на 12%, достигнув 113 тысяч, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Творческие продукты столичных компаний пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом, сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.





«Только в 2024 году в столице появилось больше семи тысяч новых креативных предприятий. Самые популярные направления — информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация», — приводит пресс-служба слова Натальи Сергуниной.





Отмечается, что город активно поддерживает развитие креативного сектора, создавая современную инфраструктуру, запуская акселераторы и организуя профессиональные конкурсы. Проекты, такие как «Дизайн-цех», «Арт. Практикум» и «Фабрика видеоигр», предоставляют представителям креативных индустрий возможность проявить себя, поработать с известными специалистами и найти крупных клиентов. Программа «Креативный маркет» способствует увеличению продаж и расширению аудитории для брендов.





Для резидентов креативных индустрий созданы масштабные производственные площадки, включая Московский кинокластер, который предоставляют рабочие пространства, необходимое оборудование и полезные сервисы.





Особое внимание уделяется продвижению продуктов московских компаний за рубежом. Многие из них были представлены на таких мероприятиях, как форум BRICS+ Fashion Summit, Московская неделя моды, Московская международная неделя кино, и других крупных форумах.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы