В Абхазии откроется выставка «Кино Победы» с экспонатами из фондов Музея кино

В Абхазии на выставке «Кино Победы» представят фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино, передает пресс-служба музея.



В музее рассказали, что главным акцентом выставки стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны.



Организаторы отметили, что искусство кино помогало людям в годы войны укрепить веру в неизбежность Победы и в то, что все жертвы и усилия окажутся ненапрасными.



Выставка будет проходить с 5 по 9 мая в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба в Сухуме, после чего с 13 мая по 30 июня будет экспонироваться в Национальной библиотеке Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир.



Проект представлен в нескольких зонах, рассказывающих о великих кинематографистах — участниках Великой Отечественной войны, героях — уроженцах Абхазии, фронтовых операторах, об игровом кино военного времени.









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