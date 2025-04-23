Ольга Любимова: в год 80-летия Победы «Библионочь» станет особенной

В Москве представили программу Всероссийской акции «Библионочь-2025».



Мероприятие прошло при участии министра культуры России Ольги Любимовой.



«Нынешняя „Библионочь“ для нас особенная. Мы все готовимся к сакральной для каждого из нас дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И темой акции в этом году стали свои герои, историческая параллель. Будем вместе вспоминать, читать, общаться о великом празднике 9 Мая, в том числе сквозь призму героев, которые сейчас находятся на фронте», — рассказала глава Минкультуры.



Ольга Любимова сообщила, что по всей стране в рамках акции, которая пройдет 26 апреля, пройдут масштабные мероприятия. Одним из них станет проект «Письма Победы». На площадках библиотек можно будет подписать открытки ветеранам Великой Отечественной войны, героям специальной военной операции. Проект реализуется совместно с «Почтой России».



«Другое знаковое событие — вечер памяти „Строки Победы“, где лидеры общественного мнения расскажут о героизме своих родных, о тех, кто сражался на фронте и ковал Победу в тылу», — рассказала Ольга Любимова.



На мероприятии был дан старт онлайн-марафону «Бессмертный библиотечный полк».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova