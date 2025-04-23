В Москве откроется уличная фотовыставка к 80-летию Победы

28 апреля на Чистопрудном бульваре в Москве начнет работу уличная фотовыставка «Москва: сохраняя память, создавая будущее».



Проект, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны, реализован Музеем Победы совместно с медиахолдингом «Москва Медиа».





Экспозиция включает фотографии из фондов Музея Победы, которые рассказывают о жизни столицы в годы войны. Посетители увидят парады на Красной площади, работу аэростатов заграждения, тушение зажигательных бомб, патрулирование неба советскими истребителями. Также будут представлены снимки известных военачальников, медсестер в госпиталях, школьников, помогающих раненым. Среди экспонатов — редкие кадры празднования Дня ВМФ 1944 года на стадионе «Динамо» и подготовки к Параду Победы 1945 года.





Кроме исторических фотографий, на выставке представлены работы современных фотокорреспондентов «Москва Медиа», которые показывают, как изменился город.





Экспозиция будет открыта до 11 мая 2025 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы