Русский музей представит выставку императорских сервизов

В Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы».



В экспозиции представлены около 200 парадных сервизов, рассказали в музее.



Отмечается, что Русский музей обладает одной из самых крупных и представительных коллекций фарфора в России. К шедеврам собрания принадлежат созданные по Высочайшему заказу на Императорском фарфоровом заводе парадные сервизы.



«Парадные сервизы из собрания Русского музея отличаются высочайшими художественными достоинствами. Их можно подразделить на изготовленные для императорских и великокняжеских резиденций, коронационные, свадебные. Экспозиция позволяет увидеть динамику развития стиля, форм, традиций русского императорского стола. Выставка предоставит посетителям уникальную возможность познакомиться с хрупким художественным наследием эпохи Романовых, с немыми свидетелями славных событий отечественной истории», — говорится в анонсе выставки.



Выставка откроется 24 апреля и продлится до 1 сентября 2025 года.









Фото: пресс-служба Русского музея