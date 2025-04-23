Стали известны участники Московского джазового фестиваля

Объявлен состав участников Московского джазового фестиваля.



Мероприятие пройдет с 9 по 15 июня 2025 года, сообщает пресс-служба смотра.



В число участников в этом году войдут обладатель двух «Грэмми» Ильдар Абдразаков, народная артистка РФ Лариса Долина, певец и композитор Валерий Сюткин и другие артисты.



Свои произведения на фестивале представят Игорь Бутман, Uma2rman, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Игорь Скляр, Борис Березовский, Варвара Визбор и многие другие.



Концерты открытия и закрытия фестиваля пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского.



По словам художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Игоря Бутмана, в 2025 году программа станет еще масштабнее, запланированы панельные дискуссии с участием российских и зарубежных экспертов, Всероссийский форум джазовых педагогов и Школа джазовых продюсеров.









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