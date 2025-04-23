Ведущие музыкальные коллективы страны примут участие в Летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале

В Суздале с 29 июня по 5 июля пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом.



Летний фестиваль Дениса Мацуева является крупнейшим в стране и объединит ведущие российские музыкальные коллективы, солистов, восходящих звезд исполнительского искусства.



Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева и губернатора Владимирской области Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.



В число участников фестиваля вошли Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие звезды академической сцены.









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