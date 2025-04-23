Два донецких театра представят пять постановок в Москве

В Москве с 2 по 5 мая пройдут гастроли двух театров Донецкой Народной республики.



На площадке Театрального центра «На Страстном» выступят коллективы Донецкого республиканского академического молодежного театра и Донецкого республиканского академического театра кукол.



Гастрольная программа включает пять постановок, две из которых — «Левша» РАМТа и «Под звуки канонады» театра кукол — входят в «Золотой фонд театральных постановок России» Союза театральных деятелей.



В рамках гастролей РАМТ представит также спектакли «Айболит» и «Ясным ли днем». Театр кукол, помимо спектакля-концерта «Под звуки канонады», покажет постановку «Большая мечта маленького ослика».









Фото предоставлено организатором