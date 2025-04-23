Наталья Ченцова назначена руководителем музея-заповедника Юрия Гагарина

Депутат Смоленской областной думы Наталья Ченцова возглавит музей-заповедник Юрия Гагарина. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Депутат Смоленской областной думы, член комитета по социальной политике. На протяжении нескольких лет была главой города Гагарин. Трудилась педагогом-психологом в средней школе, также работала в приюте для детей и подростков и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что Наталья Ченцова является учредителем фонда «Ты не один», инициатором и куратором городской программы для людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», проекта «Помощь ветеранам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто».



«Помогает семьям мобилизованных, организует и координирует сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Кроме того, Наталья Ченцова является многодетной матерью, в 2018 году она была награждена медалью „Материнская слава“», — рассказала Ольга Любимова.



Глава ведомства добавила, что музей с новым руководителем будет расширять детские программы, и пожелала Наталье Ченцовой успехов на новом посту.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova