В Красноярской филармонии пройдет гала-концерт «Мастера танца»

В Международный день танца, 29 апреля, в Большом зале Красноярской филармонии пройдет гала-концерт «Мастера танца».



Событие уже пятый год объединяет лучшие танцевальные коллективы региона.





В программе вечера — шоу с народными, классическими, джазовыми и современными танцевальными номерами. Среди участников — Ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко, «Свободный балет» Валерия Терёшкина, артисты Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Красноярского музыкального театра, ансамбль «Непоседы», театры танца «Орленок» и «КалипсО», школа танцев Harleen Joker’s и другие.





Каждый год гала-концерт собирает звезд, которые, помимо выступлений, проводят мастер-классы и творческие встречи. В 2025 году хедлайнерами станут победители шоу «Новые танцы на ТНТ» в категории «Дуэты» (2021): хореограф театра и кино Сергей STK и танцовщица, педагог, хореограф, лауреат фестивалей современного танца Галина Горбунова.





Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Красноярского края.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии