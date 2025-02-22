В Нижневартовске участники СВО и их семьи бесплатно посетили концерт театра танца «Гжель»

В Нижневартовске участники СВО и члены их семей бесплатно посетили концерт артистов Московского государственного академического театра танца «Гжель».



Выступление посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



«Руководство театра „Гжель“ предложило нам выделить квоту на пригласительные, которые мы могли бы распространить среди участников СВО и членов их семей. Мы его поддержали. Для них был выделен целый ряд — порядка 30 мест», — приводит агентство ТАСС слова представителя Дворца искусств Нижневартовска, где проходило представление.



Театр танца «Гжель», основанный народным артистом России Владимиром Захаровым, является одним из ведущих хореографических ансамблей страны. Уникальность коллектива заключается в его способности работать в трех жанрах: фольклор, балет и мюзикл.