В Петербурге объявили итоги аукциона по продаже бывшего СИЗО «Кресты»

Новым собственником исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» станет группа компаний «КВС».



Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.





Итоги аукциона подвел ДОМ.РФ. Беглов отметил, что аукцион выиграл девелопер с 20-летним опытом работы на рынке недвижимости Петербурга и Ленобласти.





«На территории комплекса планируется разместить рекреационную зону, в которую войдет и музей об истории „Крестов“. По мнению генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, продажа комплекса — это не просто сделка, а важный этап трансформации исторического наследия в современное пространство для жизни и развития Санкт‑Петербурга», — написал Беглов.









Фото: t.me/a_beglov