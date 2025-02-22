«Русский бестселлер» представил десять лучших фильмов о защитниках Родины

Киноканал «Русский бестселлер» представил список из десяти лучших современных фильмов о защитниках Родины.



В тройку лидеров вошли картины «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Небо» Игоря Копылова и «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопы, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение».





«Балканский рубеж» — российско-сербский фильм, рассказывающий о событиях 1999 года в Косове. На втором месте — «Небо», драма о российских военных летчиках, которые терпят крушение в Сирии. На третьем месте — «28 панфиловцев», повествующий о подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова.





В список также вошли другие российские фильмы о защитниках Родины, вышедшие за последние 20 лет. Для составления рейтинга использовались данные с сайтов «Кинопоиск», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кино-театр.ру», Megacritic, Film.ru и тематических изданий.





При оценке учитывались мнения критиков, зрителей и программной дирекции канала. Фильмы, занявшие 10-е место, получали 1 балл, 9-е — 2 балла и так далее. В итоге баллы суммировались, чтобы определить итоговый рейтинг.





Кроме упомянутых выше фильмов, в топ-10 также вошли «Т-34» Алексея Сидорова, «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, «9 рота» Федора Бондарчука, «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, «Огонь» Алексея Нужного, «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима и «Подольские курсанты» Вадима Шмелева.









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