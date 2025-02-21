Крымский ТЮЗ впервые поставит пьесу про героев СВО

26 февраля в Крымском государственном театре юного зрителя (ТЮЗ) состоится читка пьесы «Просто жить», написанной драматургом из Кемерово Яной Ореховой. Это мероприятие станет первой постановкой, посвященной героям специальной военной операции (СВО), сообщили в театре.





Читка пройдет в Зеленом зале театра в 18:30 по московскому времени. В театре отметили, что пьеса входит в проект «СВОи. Непридуманные истории» и открывает серию мероприятий, посвященных участникам СВО.





Сюжет пьесы разворачивается вокруг Артема, артиста театра и ветерана СВО, который возвращается в родной город после ранения. Ему предстоит не только заново адаптироваться к мирной жизни, но и помочь незнакомой семье осознать важность простого существования и того, что их ждут дома.





Крымский ТЮЗ стал одним из пяти государственных профессиональных театров полуострова, получивших этот статус в 2019 году.









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